Стоттс и «Портленд» договорились о продлении контракта

Руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» договорилось с главным тренером команды Терри Стоттсом о продлении контракта, сообщает Clutch Points. При этом сроки действия соглашения не уточняются. Терри Стоттс был на грани увольнения из «Блэйзерс» после минувшего сезона, тогда коллектив из Орегона покинул розыгрыш плей-офф на стадии четвертьфинала, проиграв серию со счётом 0:4.
В нынешнем сезоне всё сложилось куда более удачно. «Портленд» сумел пробиться в финал Западной конференции, проиграв в нём «Голден Стэйт Уорриорз» — 0:4.
Терри Стоттс возглавляет «Портленд» с 2012 года. За это время он в регулярных чемпионатах выводил команду на паркет 576 раз, из низ 325 матчей закончились успешно, а 249 завершились неудачами. При Стоттсе «Портленд» выходит в плей-офф шесть лет кряду.
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