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Теодосич: если сборная будет играть так, как умеет, сможем добиться результата

Теодосич: если сборная будет играть так, как умеет, сможем добиться результата
Баскетбол / Сборные 0

Разыгрывающий сборной Сербии Милош Теодосич считает что национальная команда может добиться успеха на предстоящем Кубке мира в Китае. По его словам, для этого достаточно показать свою лучшую игру.

«Слишком рано говорить о медалях или попадании на Олимпиаду. Как я говорил раньше, если мы будем играть так, как умеем, то сможем добиться хороших результатов.

Я думаю, что мы сможем собрать наш лучший состав. Надеюсь, что на этот раз у нас не возникнет проблем из-за травм. Есть вероятность того, что практически все сильнейшие игроки приедут в сборную. Если потребуется, то я могу лично поговорить с кем-то из игроков. Но всё останется между нами, в этом деле непримлема никакая публичность», — приводит слова Милоша Теодосича официальный сайт ФИБА.

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