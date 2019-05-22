Теодосич: если сборная будет играть так, как умеет, сможем добиться результата
Разыгрывающий сборной Сербии Милош Теодосич считает что национальная команда может добиться успеха на предстоящем Кубке мира в Китае. По его словам, для этого достаточно показать свою лучшую игру.
«Слишком рано говорить о медалях или попадании на Олимпиаду. Как я говорил раньше, если мы будем играть так, как умеем, то сможем добиться хороших результатов.
Я думаю, что мы сможем собрать наш лучший состав. Надеюсь, что на этот раз у нас не возникнет проблем из-за травм. Есть вероятность того, что практически все сильнейшие игроки приедут в сборную. Если потребуется, то я могу лично поговорить с кем-то из игроков. Но всё останется между нами, в этом деле непримлема никакая публичность», — приводит слова Милоша Теодосича официальный сайт ФИБА.
- 22 мая 2019
-
18:54
-
17:12
-
16:42
-
16:19
-
14:40
-
14:24
-
13:09
-
12:41
-
12:26
-
12:16
-
11:52
-
11:09
-
10:42
-
10:17
-
09:53
-
09:25
-
06:50
-
06:19
-
00:51
- 21 мая 2019
-
23:48
-
22:29
-
21:18
-
20:28
-
19:25
-
18:21
-
17:26
-
16:40
-
16:28
-
15:16
-
13:14
-
12:57
-
12:37
-
12:03
-
11:43
-
11:14
Партнерский контент