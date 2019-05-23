Прифтис — о победе над «Химками»: УНИКС продолжал гнуть свою линию

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу своих подопечных в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с подмосковными «Химками».



«Очень тяжелая игра и для УНИКСа и для «Химок». Благодарю свою команду за то, что она проявила характер и верила в победу до самого конца. Несмотря на то, что «Химки» лидировали в счете большую часть матча, мы продолжали гнуть свою линию, мы оставались спокойны. И благодаря защите мы смогли выровнять игру и перевести ее в концовку. «Химки» очень много бросали трехочковые.

В общей сложности у соперника 41 трехочковых и 24 двухочковых броска. Конечно, нам это нужно контролировать, особенно броски Тиммы. И в нападении играть умнее, пробовать забивать из-под кольца, как мы это делали сегодня. Вторая игра будет еще сложнее для обеих команд», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.