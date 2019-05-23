Дюрант пока не знает, за какую команду будет выступать в следующем сезоне

Рич Клейман, деловой партнёр форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, сказал, что игрок ещё не решил, где продолжит карьеру после нынешнего сезона.

«Нет, ещё ничего не решено. Кевин на стопроцентов не определился с планами на будущее. Мне кажется, люди видят ситуацию, словно это какая-то военная игра или шахматы. Но когда играешь в баскетбол на таком уровне, не можешь уделять подобным вещам много внимания. Он действительно не знает, где продолжит карьеру», — сказал Клейман в интервью Wall Street Journal Sports.

Ранее сообщалось, что Дюрант может объединиться с разыгрывающим «Бостон Селтикс» Кайри Ирвингом в «Нью-Йорк Никс» или «Бруклин Нетс». Ещё одним претендентом на звёздного форварда называется «Лос-Анджелес Клипперс». Не исключено также, что игрок останется в «Голден Стэйт».