Др. Грин: надеюсь и молюсь, что Дюрант вернётся

Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин сказал, что в финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации команде необходим форвард Кевин Дюрант, несмотря на уверенное выступление после его травмы.
«Сейчас так много говорят, что мы были крутыми и до перехода Кевина, но это всё чушь собачья. Да, мы были чертовски хороши. У нас была очень хорошая команда, которую было трудно обыграть. Но с приходом Дюранта мы стали непобедимыми. Когда к нам присоединился Демаркус Казинс, люди снова схватились за головы. Поэтому нам нужны эти парни. Следующая серия будет трудной. Надеюсь и молюсь, что Кевин вернётся», — приводит слова Грина ESPN.
Дюрант получил растяжения голени в конце третьей четверти пятого матча серии полуфинала Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (104:99, 4-2). Без звёздного форварда «Уорриорз» одержали пять побед в пяти встречах.
В финале плей-офф «Голден Стэйт» встретится с победителем серии «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» (2-1).
- 21 мая 2019
-
13:14
-
12:57
-
12:37
-
12:03
-
11:43
-
11:14
-
10:41
-
10:18
-
09:58
-
09:30
-
06:58
-
06:08
-
00:43
- 20 мая 2019
-
23:54
-
22:44
-
20:49
-
19:48
-
18:48
-
17:34
-
16:46
-
16:46
-
16:23
-
16:13
-
16:09
-
14:06
-
13:58
-
13:01
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:17
-
12:09
-
12:07
-
11:49
-
11:34