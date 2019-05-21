Др. Грин: надеюсь и молюсь, что Дюрант вернётся

Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин сказал, что в финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации команде необходим форвард Кевин Дюрант, несмотря на уверенное выступление после его травмы.

«Сейчас так много говорят, что мы были крутыми и до перехода Кевина, но это всё чушь собачья. Да, мы были чертовски хороши. У нас была очень хорошая команда, которую было трудно обыграть. Но с приходом Дюранта мы стали непобедимыми. Когда к нам присоединился Демаркус Казинс, люди снова схватились за головы. Поэтому нам нужны эти парни. Следующая серия будет трудной. Надеюсь и молюсь, что Кевин вернётся», — приводит слова Грина ESPN.

Дюрант получил растяжения голени в конце третьей четверти пятого матча серии полуфинала Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (104:99, 4-2). Без звёздного форварда «Уорриорз» одержали пять побед в пяти встречах.

В финале плей-офф «Голден Стэйт» встретится с победителем серии «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» (2-1).