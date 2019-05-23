Источник: ЦСКА предложит Эди Таваресу $9 млн за трёхлетний контракт
Московский ЦСКА заинтересован в переходе в состав команды центрового мадридского «Реала» Эди Тавареса, сообщает SDNA. По информации источника, помимо «армейцев», интерес к баскетболисту проявляют и за океаном — в НБА.
Как сообщает источник, ЦСКА готов предложить Таваресу $9 млн за трёхлетний контракт с московской командой. В настоящий момент Таварес связан контрактом с мадридским «Реалом» и присматривается к предложениям из Национальной баскетбольной ассоциации.
В нынешнем розыгрыше Евролиги Эди Таварес провёл 33 матча в которых в среднем набирал 7,5 очка, совершал 6,3 подбора, 0,4 перехвата и 1,7 блокшота за 19 минут и 20 секунд игрового времени. 28 матчей из 33 Таварес начинал в основной пятёрке.
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