Источник: ЦСКА предложит Эди Таваресу $9 млн за трёхлетний контракт

Московский ЦСКА заинтересован в переходе в состав команды центрового мадридского «Реала» Эди Тавареса, сообщает SDNA. По информации источника, помимо «армейцев», интерес к баскетболисту проявляют и за океаном — в НБА.



Как сообщает источник, ЦСКА готов предложить Таваресу $9 млн за трёхлетний контракт с московской командой. В настоящий момент Таварес связан контрактом с мадридским «Реалом» и присматривается к предложениям из Национальной баскетбольной ассоциации.



В нынешнем розыгрыше Евролиги Эди Таварес провёл 33 матча в которых в среднем набирал 7,5 очка, совершал 6,3 подбора, 0,4 перехвата и 1,7 блокшота за 19 минут и 20 секунд игрового времени. 28 матчей из 33 Таварес начинал в основной пятёрке.