Плаза: «Зенит» не имел права вступать в перестрелку с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился впечатлениями от поражения команды в первом полуфинальном матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА, обозначив основные причины неудачи.
«Мы не понимали, в какую игру нам нужно играть сегодня. Мы просто не имели права вступать в перестрелку с ЦСКА, потому что в таких ситуациях они выиграют девять раз из десяти. Сегодняшнее поражение — целый комплекс причин. Где-то мы чересчур боялись соперника, чересчур уважали его талант. По составу «армейцы» сильнее нас, это очевидно. Но это всего лишь 1-0, надо помнить.
Мы проиграли первую четверть всего в два очка, вторую — в два очка, последнюю — в четыре. Мы провалились только в третьей четверти. Мы будем сражаться во второй игре, чтобы такого больше не случилось", — передаёт слова Плазы корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
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