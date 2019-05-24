Сокрушительные данки Янниса Адетокунбо – в топ-5 дня в НБА

Мощный данк с места одной рукой после разворота лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо через Кавая Леонарда, эффектный блок-шот мощного форварда «Торонто Рэпторс» Паскаля Сиакама Малкольму Брогдону, роскошный прорыв Адетокунбо через всю площадку, завершённый зверским броском сверху, шикарный аллей-уп в стремительной контратаке в исполнении игроков «Милуоки» Эрика Бледсо и Адетокунбо, а также хладнокровный трёхочковый в концовке лёгкого форварда «Торонто» Кавая Леонарда через руки центрового соперника Брука Лопеса после финта и отшагивания оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня плей-офф НБА.

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