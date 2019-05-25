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Дюрант — о травме: всё оказалось не так плохо, как я подумал изначально

Дюрант — о травме: всё оказалось не так плохо, как я подумал изначально
Баскетбол / НБА 0

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант признался, что после получения травмы в пятом матче серии второго раунда с «Хьюстон Рокетс» думал, что повреждение гораздо серьёзнее.

«Я видел эпизод в записи, комментатор Реджи Миллер кричал о том, что это ахиллово сухожилие. после подобного любой бы занервничал. Я почувствовал, когда это случилось. Я побежал в защиту и по ощущениям мне кто-то поставил подножку. Я обернулся и первое, о чём я вспомнил — что Казинс, Брайант и Уилкинс говорили, что у них было именно такое ощущение, когда они получали серьёзные травмы.

В итоге я решил остановиться и понять, что случилось. Потом пошёл шагом и понял, что вполне могу опираться на ногу, а значит всё было не так плохо, как я подумал изначально», — приводит слова Кевина Дюранта The Athletic.

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