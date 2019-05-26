Шикарный каскад финтов Кавая Леонарда — в топ-5 дня в НБА

Роскошный блок-шот центрового «Милуоки Бакс» Брука Лопеса мощному форварду соперника Сержу Ибаке под кольцом, невероятное попадание из-за дуги с отклонением атакующего защитника «Милуоки» Криса Миддлтона после разворота на 180 градусов, шикарная серия финтов лёгкого форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда в силовом проходе перед точным средним броском, эффектный «горшок» лёгкого форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо пытавшемуся исполнить данк одной рукой Леонарду, а также сокрушительный данк Леонарда через Адетокунбо в стремительной контратаке после скидки разыгрывающего Кайла Лоури оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня плей-офф НБА.

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