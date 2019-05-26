Родионов: организация финала ЛЧ ФИБА ничем не уступала финалу Евролиги

Президент «Автодора» Владимир Родионов поделился мыслями о турнире Лиги чемпионов ФИБА, отметив, что в некоторых аспектах он даже не уступает Евролиге. В частности, Родионов сравнил финалы двух состязаний.
«Признаюсь, был просто поражён. Мероприятие прошло на высочайшем уровне! Зал битком. Установлен рекорд турнира по посещаемости — 18 000 зрителей. Причем 16 000 билетов было распродано. Мне много раз доводилось бывать на «Финалах четырёх» Евролиги. Пусть качество баскетбола в Лиге чемпионов проигрывает главному клубному турниру континента, но, на мой взгляд, атмосфера в Бельгии была более тёплой, а организация финала — ничуть не хуже «евролижной». Отмечу, что уровень финалистов «Виртуса» и «Тенерифе» ни в чём не уступает финалистам еврокубка», — приводит слова Родионова официальный сайт «Автодора».
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