Дженкинс: если отзащищаемся, как умеем, то проблем с УНИКСом быть не должно

Защитник «Химок» Чарльз Дженкинс поделился ожиданиями от третьего матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом.



«В прошлом матче мы проделали отличную работу, все внесли свой вклад в победу. У нас сбалансированная команда, все знают свои роли и хорошо играют. Мы должны продолжить в том же духе и делать то же самое. При этом все время нужно улучшать игру в защите, потому что нам противостоит отличная команда, которая хорошо бросает. В первом матче мы дали им слишком много возможностей для атак второго шанса, вследствие чего они набирали легкие очки, но во второй игре этот недостаток мы устранили и ограничили игроков УНИКСа в наборе очков. Если мы сможем лучше сыграть на подборе, а также отзащищаемся, как умеем, то проблем возникнуть не должно.



В таком случае у нас будут все шансы на победу, к тому же мы играем дома, где у нас будет дополнительная энергия от наших болельщиков. Уверен, предстоит захватывающий матч. Обе команды ощущают большое давление, но сейчас мы должны использовать своих фанатов как преимущество, потому что именно они создают атмосферу на матчах. Мы же должны хорошо сделать свою работу», — приводит слова Чарльза Дженкинса официальный сайт подмосковной команды.