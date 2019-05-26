Микки: теперь должны ещё лучше отзащищаться

Форвард подмосковных «Химок» Джордан Микки поделился ожиданиями от предстоящей встречи с казанским УНИКСом, которая пройдёт в рамках полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
«Самое главное в том, что мы должны защитить преимущество своей площадки. В прошлом матче мы неплохо сыграли в защите, но теперь должны ещё лучше отзащищаться. Если всё сделаем, как надо, всё у нас будет хорошо», — приводит слова Джордана Микки официальный сайт подмосковной команды.
Казанский УНИКС в первом матче переиграл подмосковные «Химки», однако во втором матче «Химкам» удалось сравнять счёт в серии. Первые две встречи проходили в Казани, на домашней площадке УНИКСа. Третий и четвёртый матчи состоятся на «Арене Мытищи». Начало третьего матча — 27 мая в 19:30 мск.
- 26 мая 2019
-
22:54
-
21:34
-
19:48
-
17:58
-
17:27
-
16:53
-
15:37
-
14:27
-
13:00
-
12:48
-
12:35
-
12:01
-
11:49
-
11:47
-
11:01
-
10:48
-
10:24
-
09:45
-
09:31
-
09:23
-
08:54
-
08:41
-
07:55
-
06:27
-
00:41
- 25 мая 2019
-
23:38
-
23:18
-
22:15
-
21:27
-
20:50
-
20:10
-
18:21
-
14:59
-
13:07
-
12:51