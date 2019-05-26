Микки: теперь должны ещё лучше отзащищаться

Форвард подмосковных «Химок» Джордан Микки поделился ожиданиями от предстоящей встречи с казанским УНИКСом, которая пройдёт в рамках полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.



«Самое главное в том, что мы должны защитить преимущество своей площадки. В прошлом матче мы неплохо сыграли в защите, но теперь должны ещё лучше отзащищаться. Если всё сделаем, как надо, всё у нас будет хорошо», — приводит слова Джордана Микки официальный сайт подмосковной команды.



Казанский УНИКС в первом матче переиграл подмосковные «Химки», однако во втором матче «Химкам» удалось сравнять счёт в серии. Первые две встречи проходили в Казани, на домашней площадке УНИКСа. Третий и четвёртый матчи состоятся на «Арене Мытищи». Начало третьего матча — 27 мая в 19:30 мск.