«Барселона» договорилась о контракте с Брэндоном Дэвисом

«Барселона» договорилась о контракте с американским центровым Брэндоном Дэвисом, сообщает Eurohoops. В услугах игрока также был заинтересован «Реал».



При этом «Барселона» заплатит компенсацию нынешнему клубу Дэвиса «Жальгирису» за досрочное расторжение действующего ещё год соглашения.



27-летний Дэвис выступает за «Жальгирис» два года. В нынешнем сезоне он набирал по 14,2 очка и совершал по 5,5 подбора за 24 минуты в среднем за игру в Евролиге и записывает в актив по 12,1 очка и 4,3 подбора за 18 минут в чемпионате Литвы. По итогам нынешнего сезона центровой был включен в первую символическую сборную Евролиги.



Ранее Дэвис провёл два сезона в составе «Филадельфия Сиксерс», приняв участие в 71 матче НБА.