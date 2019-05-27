«Барселона» договорилась о контракте с Брэндоном Дэвисом
«Барселона» договорилась о контракте с американским центровым Брэндоном Дэвисом, сообщает Eurohoops. В услугах игрока также был заинтересован «Реал».
При этом «Барселона» заплатит компенсацию нынешнему клубу Дэвиса «Жальгирису» за досрочное расторжение действующего ещё год соглашения.
27-летний Дэвис выступает за «Жальгирис» два года. В нынешнем сезоне он набирал по 14,2 очка и совершал по 5,5 подбора за 24 минуты в среднем за игру в Евролиге и записывает в актив по 12,1 очка и 4,3 подбора за 18 минут в чемпионате Литвы. По итогам нынешнего сезона центровой был включен в первую символическую сборную Евролиги.
Ранее Дэвис провёл два сезона в составе «Филадельфия Сиксерс», приняв участие в 71 матче НБА.
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