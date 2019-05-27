Плаза: победа может стать первым шагом на пути к вершине

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«Когда ты оказываешься перед серьёзным вызовом, ты должен поделить его на составляющие и решать задачи постепенно. Если мы говорим о трёх победах, которые нужны, чтобы пройти дальше, это можно сравнить с большой непокорённой горой. Я сказал ребятам, что мы должны сфокусироваться на одной игре, которая может стать первым шагом на пути к вершине этой самой горы. Мы либо сорвёмся, либо начнём восхождение. Не смотрите на вершину, думайте только о первом шаге вверх. Я уверен, что мы заслужили этот шаг, и хочу, чтобы команда тоже так думала. Мы прошли через сложный сезон, та позиция, на которой мы находимся, не свалилась на нас с неба, мы сами прошли этот путь. Мои игроки показывают хорошую игру, не ищут себе оправданий. Здесь, в Петербурге, на глазах у своих родных и друзей, мы способны одержать победу.
Я попросил игроков выйти завтра на паркет и получить удовольствие от игры. Мне не в чем было упрекнуть их позавчера, и я не смогу бросить камень в их огород, если они покажут такую же игру завтра, вне зависимости от результата. Ты не можешь выигрывать всегда. Но в своей работе я придерживаюсь принципа: если ты проигрываешь, то ты должен делать это так, как было во второй игре с ЦСКА. Я сказал в раздевалке посте того матча, что сегодня вы можете посмотреть на себя в зеркало и ложиться спать с чистой совестью. Вы выложились на максимум и сделали всё возможное. Кто-то, играя с ЦСКА, ещё до матча выбрасывает белый флаг. Это не наш путь. Мы должны нести ответственность перед самими собой, перед болельщиками, перед прекрасным Санкт-Петербургом, жителей которого я хочу поздравить с днём города. Я счастлив и горд быть его частью, принадлежать ему», — цитирует Плазу официальный сайт санкт-петербургской команды.
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