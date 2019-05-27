Томас: Швед — лучший российский баскетболист в истории

Форвард «Химок» Малкольм Томас поделился мыслями о лучшем российском игроке и ожиданиями от третьей встречи с УНИКСом.



«Алексей Швед — российский Кавай Леонард? Вполне можно провести такую аналогию. Швед — лучший российский баскетболист в истории. И он тоже скоро выведет свою команду в финал чемпионата. Он однозначно лучше Андрея Кириленко.



УНИКС — очень серьёзная команда, которая способна побеждать и на выезде. Преимущество перед соперником у нас будет, если мы сыграем так же агрессивно, как во втором матче. Думаю болельщикам интересно смотреть наше противостояние. Абсолютно в каждом матче борьба и интрига — этим и славится плей-офф. Знаю, что все хотят увидеть в нашей битве пять матчей, но нам хотелось бы поскорее закрыть серию и выйти в финал», — цитирует Томаса официальный сайт Единой лиги ВТБ.