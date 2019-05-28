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Плаза — о матче с ЦСКА: иногда Будда, бог или карма дают шанс победить

Плаза — о матче с ЦСКА: иногда Будда, бог или карма дают шанс победить
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от третьего матча серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (0-2).

«Я несколько раз играл против ЦСКА. С «Реалом», «Жальгирисом», «Уникахой». Мы знаем, как это сложно. Постараемся не сильно фокусироваться на оппоненте.

Когда играешь против команды с такими возможностями, с таким талантом, если попытаешься уничтожить эту команду, просто уничтожишь себя. Когда же фокусируешься на себе, не испытываешь давления, ментально спокоен и входишь в последнюю четверть с шансами на победу, иногда Будда, бог или карма дают шанс победить.

Если настойчив и силён, не жалуешься судьям, не бла-бла-бла, то иногда такие прецеденты случаются. Это происходит редко, но мы в этом плей-офф постараемся сделать именно так», — передаёт слова Плазы корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

Третий матч «Зенит» и ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 28 мая, и начнётся в 19:30 мск.

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