«В третьем матче мы будем грызть паркет, я обещаю». ЦСКА повёл у «Зенита» 2-0

За двое суток, которые прошли между первым и вторым матчем ЦСКА и «Зенита», составы команд сильно поменялись. Вот только у одних изменения были вызваны ротацией и стремлением дать отдохнуть кому-то из лидеров, а у вторых — причинами куда менее приятными.

Всё-таки зря в третьей четверти Джален Рэйнольдс спорил с судьями и угрожал им — американца за такое поведение дисквалифицировали на три матча, даже не посмотрев на то, что сразу после игры центровой извинился. Вполне вероятно, что сезон для «Зенита» может закончиться раньше, чем дисквалификация лучшего игрока. Впрочем, бывает так, что иногда команда преображается без своего лучшего игрока. Тем более, вместо него в заявке наконец появился Шон Арманд, который давно не играл и соскучился по баскетболу.

Чемпион не расслабляется. ЦСКА повёл в серии с «Зенитом» Питерцы сопротивлялись полматча, но удаление Рэйнольдса сломало игру гостей.

Димитрис Итудис же в этот раз включил в заявку Нандо де Коло, который после «Финала четырёх» попросил дать ему остаться в Испании и провести немного времени с семьёй, увидеть новорожденную дочь. Француз в этот раз играл вместо Серхио Родригеса. Андрея Лопатина в составе «армейцев» заменил другой выходец из молодёжки Александр Хоменко.



«Зениту» сложности с составом не помешали очень резво стартовать. Итудис не выдержал уже при 0:6, а данк Антона Пушкова сорвал с места даже уютно умостившегося за кольцом Рэйнольдса. Американец вскочил с места в восторге.

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У «армейцев» в принципе в первой четверти были сложности с нападением — хозяева за семь минут набрали всего семь очков. Только ближе к концу первой десятиминутки ЦСКА стал исправно попадать. Питерцы же после хорошего начала тоже забуксовали: Плаза в этот раз решил поэкспериментировать с составом и выпустил Сергея Балашова раньше, чем Коди Миллер-Макинтайра, много доверял Арманду.



Игра была очень контактной, но не столь результативной. Поэтому, когда ЦСКА не только догнал «Зенит», но и оторвался на 11 очков, за интригу стало немного страшно. Но усилия Евгения Валиева не прошли даром — центровому сине-бело-голубых обильно доставалось под обоими кольцами, но он продолжал набирать очки.



К большому перерыву «Зенит» подобрался к соперникам на шесть очков.

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А вот с началом второй половины и вовсе повёл в счёте. Начало третьей четверти стало бенефисом Миллер-Макинтайра, затем цирковой мяч ещё несколькими попаданиями приправил Арманд. За полторы минуты до конца игрового отрезка «Зенит» повёл пять очков и вынудил Итудиса просить тайм-аут. Ещё хуже стало сразу после минутного перерыва — де Коло слишком акцентированно полез в контакт в проходе и схватил фол в нападении, который стал для него четвёртым. Француз отправился отдыхать.

Питерцы почувствовали, что этот матч можно спасти и провести как минимум две игры у себя дома. Они даже нашли управу на Уилла Клайберна, который после невзрачных трёх четвертей вдруг начал успешно брать инициативу на себя — сначала и в защите, и в нападении за всех отдувался Пушков, а затем новоявленному MVP«Финала четырёх» Евролиги двумя подряд трёшками ответил Сергей Карасёв.



К концовке сине-бело-голубые подошли с двумя очками преимущества!

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А вот потом не заладилось. Вернее, слишком уж хорошо заладилось у ЦСКА: в проходе с фолом попал Клайберн, отправив в цель затем ещё и штрафной, а в следующей атаке трёхочковый с фолом попал Хэкетт. Итальянец добавил к этому бонусный штрафной, сделав разрыв четырёхочковым. Играть оставалось меньше минуты.



Но даже так «Зенит» имел шансы на победу. Агрессивная защита позволила сине-бело-голубым не пропустить с игры, а штрафной Симоновича и проход Мекеля подтянули гостей на два очка. Всё решалось в последней атаке, в которой Кайл Хайнс — он не получил титул Мистер Замок в этом сезоне, но один только этот эпизод достоин отдельной награды — отвесил Мекелюблокшот-мухобойку. За оставшиеся полторы секунды «Зенит» ничего придумать не сумел и проиграл.

Жоан Плаза после игры заверил всех, что в последней игре команда будет драться за победу.



«Думаю, что сегодня болельщики обеих команд могли насладиться игрой. Возможно, мало кто на нас ставил перед матчем, потому что у нас были проблемы с составом, но нам удалось показать себя, показать клуб, показать город. Сегодня обе команды были достойны победы, но мы слишком много смазали штрафных бросков, показали низкий процент попаданий. В концовке всё могло сложиться по-разному, но, к сожалению, Сергей Карасёв был не точен. В любом случае, это один из лучших снайперов в Единой лиге, поэтому у нас были шансы. В следующей игре в Санкт-Петербурге мы будем грызть паркет, это я вам обещаю. Я не хочу закончить серию со счётом 3-0. Я не хочу сказать, что мы лучше ЦСКА, но мы будем драться за победу», — сказал Плаза.



Что ж, кажется, это будет интересно. Возможно, даже интереснее, чем сегодня. 28 мая не пропустите матч.

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