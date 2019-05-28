Микки: «Химки» могут замахнуться на победу в Единой лиге ВТБ

Форвард «Химок» Джордан Микки остался доволен игрой команды в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. По словам баскетболиста, если «Химки» продолжат играть в таком же стиле, то смогут претендовать на победу во всём турнире.

«Я думаю, что мы ошеломили УНИКС ударным началом. Они не ожидали, что мы с первых минут будем попадать с таким процентом и так агрессивно действовать в защите. Самое важное, что мы сыграли в высоком темпе все 40 минут, чего нельзя сказать о первых играх. Именно этого от нас требует тренер. Если мы продолжим в том же духе, то можем замахнуться на итоговую победу в Единой лиге ВТБ», — приводит слова Микки издание «Известия».

Четвёртый матч серии плей-офф состоится 29 мая. На данный момент УНИКС уступает в ней со счётом 1:2.