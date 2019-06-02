Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Ясикявичюс: не знаю, станет ли интерес «Мемфиса» ко мне более серьёзным

Ясикявичюс: не знаю, станет ли интерес «Мемфиса» ко мне более серьёзным
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс не стал отрицать факт переговоров с руководством «Мемфис Гриззлиз» о работе главным тренером команды из Теннесси. Вместе с тем литовец не смог оценить вероятность переезда в США.

«Им по-прежнему нужен тренер. Мы много общались, но как я понял, сейчас процесс находится на стадии сбора информации. Не знаю, станет ли интерес „Мемфиса“ ко мне более серьёзным. Не хочу углубляться в слухи обо мне или о моих игроках.

Особо говорить нечего. Я себя прекрасно чувствую в Каунасе и лишь какая-то невероятная ситуация сможет меня заставить сменить обстановку. Мне хорошо в «Жальгирисе» и я не гоняюсь за чем-то ещё, ведь у нас топ-команда", — приводит слова Ясикявичюса Eurohoops.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент