Нёрс: теперь мы оказались в той же лодке, что и «Голден Стэйт» до начала серии

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс после второго матча финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» подвёл итоги первой части решающей стадии.



«Сейчас мы оказались в той же лодке, что и «Голден Стэйт» до начала серии. Теперь уже нам нужно добывать как минимум одну победу на выезде. Нам достаточно будет выиграть один раз в двух следующих матчах. И эта задача нам по силам.



У нас не было недооценки соперника. Мы отдали все силы в обороне. В концовке мы сдваиванием почти вынудили Стефена Карри допустить потерю. Команда хорошо защищалась», – цитирует Нёрса ESPN.



Встреча завершилась домашним поражением «Торонто» 104:109. После неё счёт в серии до четырёх побед одной из команд стал равным 1-1. Но теперь «Рэпторс» потеряли преимущество своей площадки.

Стефен Карри: в финале проявилась чемпионская ДНК «Голден Стэйт»