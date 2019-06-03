В финале Международного студенческого кубка сборная России сыграет с Сербией

С 28 мая по 3 июня в Москве проходит II Международный студенческий баскетбольный кубок (МСБК) — один из самых представительных студенческих баскетбольных турниров в мире. В нём принимают участие 11 команд, представляющие девять стран.

Организатором МСБК выступает Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ) – крупнейшая студенческая спортивная лига Европы и вторая в мире по численности участников. МСБК проводится при поддержке Департамента спорта города Москвы и Российской федерации баскетбола. Все игры турнира проходят в УСЗ ЦСКА «Игровой» (Ленинградский пр., 39, стр.76).

В турнире принимают участие студенческие сборные и университетские команды из Австралии, Боснии и Герцеговины, Китайского Тайбэя, Хорватии, Франции, Израиля, Сербии и Словении. Россию представляют три состава студенческой сборной страны, составленные на основе действующих и экс-игроков Ассоциации студенческого баскетбола, а также профессиональных игроков-студентов. Турнир рассматривается как основной этап подготовки нашей команды ко Всемирной летней универсиаде, которая пройдёт в июле 2019 года в Неаполе (Италия).

Заключительные игры турнира пройдут сегодня, 3 июня 2019 года. В финальном матче встретятся Студенческая сборная России 1 и команда Нишского университета, представляющая Сербию. В прямом эфире игру будет показывать федеральный канал «МАТЧ! Страна». Начало предматчевого шоу — в 19:00, старт игры — в 19:40.

На пути к финалу российская команда последовательно обыграла Израиль, Францию, Боснию и Герцеговину и Китайский Тайбэй. В матче за 3-е место (начало — в 16:15) сразятся Хорватия и Китайский Тайбэй. Ранее (начало — в 14:00) в матче за 5-е место сыграют Россия-3 и Босния и Герцеговина.