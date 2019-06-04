Мозгов: лимит на легионеров приносил высокие результаты сборной России

Российский центровой «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов заявил, что является сторонником возвращения лимита на легионеров.

«Это один из механизмов, чтобы молодые ребята набирались необходимого опыта. Это приносило высокие результаты сборной, зачем надо было от этого отказываться? Такой лимит есть и в других европейских чемпионатах.

Но это вершина айсберга. Начать же нужно с детского баскетбола, вводить новые методики, поднять зарплаты тренерам в регионах… Понимаю, это общая проблема нашего спорта, и Андрей Кириленко (глава РФБ. — Прим. «Чемпионата») в одиночку вряд ли сможет что-то изменить», — приводят слова Мозгова «Известия».

В нынешнем сезоне 32-летний Мозгов из-за травмы не провёл за «Орландо» ни одной игры.