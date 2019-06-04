В процессе подготовки к ЧМ Россия сыграет с Италией, Испанией и Аргентиной

С 31 августа по 15 сентября в Китае будет проходить чемпионат мира по баскетболу. Примет в нём участие и сборная России. На первом этапе группового турнира команда Базаревича встретится со сборными Аргентины, Нигерий и Южной Кореи.

Сегодня, 4 июня, был опубликован план подготовки команды к турниру. С 17 по 19 июля тренерский штаб проведёт просмотровый лагерь для кандидатов в главную команду страны. По его итогам несколько человек получат приглашение на основной сбор, стартующий 21 июля.



В Новогорске сборная России пробудет до конца июля, а в августе примет участие в трёх товарищеских турнирах:



2–4 августа — турнир в Самаре (соперники – Иордания и Иран)

8–10 августа — турнир в Вероне (Италия, Венесуэла, Сенегал),

17–18 августа — турнир в Эспоо (Финляндия, Литва).



23 августа сборная России отправится в Китай. Там запланировано участие ещё в одном турнире в Нинбо: 26 августа — матч с Аргентиной, 28-го — с Испанией, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола. 29 августа, за два дня до первого матча на чемпионате мира, сборная России переедет в Ухань, где пройдут игры группы B.