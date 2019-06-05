Маркович: Куртинайтис — это человек, который никогда не принимает поражений

Защитник «Химок» Стефан Маркович поделился ожиданиями от первого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором клуб померятся силами с ЦСКА.

«Куртинайтис — это человек, который никогда не принимает поражений. Он отличный мотиватор. Ему удалось взбодрить команду, заставить игроков поверить в то, что сезон ещё не потерян. Теперь мы в финале и очень хотим прервать гегемонию ЦСКА. Но для начала нам важно выиграть хотя бы один матч в Москве», — приводят слова Марковича «Известия».

В полуфинальной серии ЦСКА обыграл «Зенит» со счётом 3-0. «Химки» сломили сопротивление УНИКСа — 3-1.

Отметим, за последние пять сезонов это будет четвёртый финал, в котором ЦСКА сыграет с «Химками». ЦСКА ещё ни разу в истории не пропускал финал турнира.