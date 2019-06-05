Пять команд, включая «Лейкерс» и «Нью-Йорк», интересуются Маркусом Моррисом

«Лос-Анджелес Лейкерс», «Нью-Йорк Никс», «Сакраменто Кингз», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Чикаго Буллз» в межсезонье собираются побороться за мощного форварда «Бостон Селтикс» Маркуса Морриса, сообщает The Athletic.

Моррис 30 июня получит статус неограниченно свободного агента. 29-летний игрок заинтересован в продолжении сотрудничества с «Бостоном».

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2018/19 Маркус в среднем набирал 13,9 очка, собирал 6,1 подбора, отдавал 1,5 передачи, а также совершал 0,6 перехвата и 0,3 блок-шота за 27,9 минуты. В нынешнем розыгрыше плей-офф показатели мощного форварда составили 13,7 очка, 8,1 подбора, 1,2 передачи, 0,6 блок-шота и 0,1 перехвата за 28,2 минуты.