«Нью-Орлеан» начал выслушивать предложения по обмену Дэвиса
Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» начало выслушивать предложения других клубов по обмену мощного форварда Энтони Дэвиса, сообщает The Athletic.
Ранее исполнительный вице-президент «Пеликанс» по баскетбольным операциям Дэвид Гриффин провёл несколько встреч с Дэвисом, чтобы попытаться убедить его остаться, но звёздный игрок не отказался от планов продолжить карьеру в другой команде.
Напомним, Энтони сообщил боссам «Нью-Орлеана» о желании уйти в конце января. Клуб из Луизианы вёл переговоры с «Лос-Анджелес Лейкерс», но сторонам не удалось заключить сделку.
Действующий контракт Дэвиса рассчитан до лета 2021 года. 26-летний форвард сможет стать неограниченно свободным агентом уже по окончании сезона-2019/20.
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