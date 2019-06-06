Ведищев: приглашение Доневалда было попыткой встряхнуть парней

Президент БК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев подвёл итоги сезона. В плей-офф Единой лиги ВТБ краснодарцы потерпели поражение уже в первом раунде, проиграв серию «Зениту». После окончания сезона стало известно об увольнении Боба Доневальда, который возглавил клуб в концовке регулярного чемпионата.

«Нам не удалось добиться главных целей, и всё же сезон был интересным. Мы дошли до решающих стадий в Единой лиге и Еврокубке. Если говорить о Еврокубке, то пробились сквозь групповой этап и Топ-16, но уже в четвертьфинале встретились с УНИКСом. Сразу стало ясно, что в этой серии фаворита нет.

Смена двух тренеров в ходе сезона? Это были своевременные решения. Но, к сожалению, команда так и не раскрыла потенциал ни под давлением Обрадовича, ни при более позитивном подходе Йовановича и Доневалда. Приглашение Боба Доневалда в конце сезона – попытка встряхнуть парней принципиально другим подходом.

Приглашение Боба Доневалда было очень интересным опытом. Он показал нам другую философию подготовки к играм, поменял атмосферу в коллективе. Но этого заряда хватило только на полтора месяца. Мы сильно провели концовку регулярного чемпионата. Победили в Астане и Санкт-Петербурге и, несмотря на обилие выездных матчей, досрочно гарантировали себе место в топ-4. Да, всё-таки проиграли «Химкам» в напряжённой концовке, но в целом на том отрезке показывали яркий атакующий баскетбол. Показалось, что мы на правильном пути и будем боеспособным коллективом в плей-офф», — цитирует Ведищева пресс-служба клуба.