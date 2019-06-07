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ЦСКА договорился с Клайберном о новом контракте

ЦСКА договорился с Клайберном о новом контракте
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Баскетбольный ЦСКА договорился с Уиллом Клайберном, выступающим на позиции лёгкого форварда, о новом контракте, сообщают «Известия».

Игрок армейского клуба подпишет двухлетнее соглашение со значительным повышением заработной платы и перестанет быть самым низкооплачиваемым легионером в команде. Официально об этом будет объявлено по окончании финальной серии Единой лиги.

«Продление контракта с Димитрисом Итудисом стало решающим аргументом для Уилла. Он дал понять руководству ЦСКА, что готов к переговорам. Стороны быстро нашли общий язык и договорились о новом двухлетнем соглашении, предусматривающем увеличение оклада», — рассказал источник из окружения форварда.

Нынешний сезон стал лучшим в карьере Клайберна, который стал лидером ЦСКА в Евролиге по очкам (17,5 в среднем за игру) и подборам (6,8). Он был включён в первую символическую пятерку турнира и признан MVP «Финала четырех» в Витории.

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