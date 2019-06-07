Джентиле сыграет в Летней лиге НБА
Свингмен сборной Италии и некогда один из самых талантливых игроков своего поколения Алессандро Джентиле попробует пробиться в НБА. Баскетболист намерен принять участие в Летней лиге НБА, сообщает Sportando. Пока неизвестно, в составе какой команды выступит опытный итальянец, но уже сейчас ясно, что после завершения Летней лиги Джентиле прибудет в расположение сборной Италии, которая будет готовиться к матчам чемпионата мира.
Минувшим летом Джентиле намеревался сыграть в Летней лиге за «Хьюстон Рокетс», который обладает правами на игрока, но тогда он получил травму и вынужден был отказаться от планов. Сезон-2018/19 он провёл в составе «Эстудиантеса».
Джентиле в 2014 году был выбран на драфте «Миннесотой Тимбервулвз» под 53-м номером.
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