«Торонто» вновь обыграл «Голден Стэйт» и находится в шаге от чемпионства

«Торонто Рэпторс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 105:92 в четвёртом матче финальной серии НБА и может оформить чемпионство уже в следующем поединке.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, набравший 36 очков, а также сделавший 12 подборов и 2 результативные передачи. В составе хозяев лучшими были атакующий защитник Клей Томпсон, отметившийся 28 очками, 3 подборами и 2 результативными передачами, и Стефен Карри, набравший 27 очков и сделавший 4 подбора, а также 6 результативных передач.
Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант вновь не смог выйти на площадку из-за травмы. Врачи пока не разрешают ему вернуться в игру.
«Торонто» повёл в серии 3-1. Пятый матч пройдёт в Торонто 11 июня, начало – в 4:00 мск. Действующим чемпионом лиги является «Голден Стэйт».
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