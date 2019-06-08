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«Торонто» вновь обыграл «Голден Стэйт» и находится в шаге от чемпионства

«Торонто» вновь обыграл «Голден Стэйт» и находится в шаге от чемпионства
Баскетбол / НБА 0

«Торонто Рэпторс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 105:92 в четвёртом матче финальной серии НБА и может оформить чемпионство уже в следующем поединке.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, набравший 36 очков, а также сделавший 12 подборов и 2 результативные передачи. В составе хозяев лучшими были атакующий защитник Клей Томпсон, отметившийся 28 очками, 3 подборами и 2 результативными передачами, и Стефен Карри, набравший 27 очков и сделавший 4 подбора, а также 6 результативных передач.

Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант вновь не смог выйти на площадку из-за травмы. Врачи пока не разрешают ему вернуться в игру.

«Торонто» повёл в серии 3-1. Пятый матч пройдёт в Торонто 11 июня, начало – в 4:00 мск. Действующим чемпионом лиги является «Голден Стэйт».

НБА - плей-офф. Финал. 4-й матч
08 июня 2019, суббота. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
92 : 105
(23:17, 23:25, 21:37, 25:26)
Торонто Рэпторс
Торонто
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 28, Карри - 27, Луни - 10, Грин - 10, Казинс - 6, Ливингстон - 6, Игуодала - 3, Маккинни - 2, Белл, Кук, Эванс, Богут, Йеребко
Торонто Рэпторс: Леонард - 36, Ибака - 20, Сиакам - 19, Лоури - 10, Марк Газоль - 9, Ванвлит - 8, Грин - 3, Маккоу, Ануноби, Морлэнд, Лин, Микс, Пауэлл
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