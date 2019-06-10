Рондо: из-за травм мы с Леброном не смогли наладить игру «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо считает проблемы со здоровьем у себя и форварда Леброна Джеймса одной из причин плохих результатов команды в нынешнем сезоне.



«Существует разница между баскетболистом и травмированным баскетболистом. Когда сам не играешь, то партнёры по команде могут негативно воспринимать твою критику. Они думают: «Ну вот, сейчас он говорит, как тренер. Он не понимает нас».



Леброн пропустил немало матчей и не летал на выезды. То же самое было и со мной. На протяжении длительного времени мы находились не с командой. И потом не могли влиться в неё так быстро, как хотелось бы. Из-за этого мы не имели возможности наладить игру», – приводит слова Рондо Bleacher Report.

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