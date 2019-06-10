«Бостон» запросил «Хьюстон» о возможности обмена Капела

«Бостон Селтикс» сделал запрос в «Хьюстон Рокетс» относительно возможности обмена с участием центрового Клинта Капела, сообщает Basketball Insiders.



Ранее «Хьюстон» выразил готовность обменять любого игрока ради усиления состава. В то же время один из лидеров «Бостона» разыгрывающий Кайри Ирвинг в межсезонье получит статус неограниченно свободного агента и может покинуть команду.



25-летний Капела был выбран под 25-м номером на драфте 2014 года. Все пять лет в НБА он провёл за «Хьюстон». В минувшем сезоне центровой набирал по 16,6 очка и совершал по 12,7 подбора за 34 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 9,7 очка и 10,3 подбора за 30 минут в плей-офф. Его контракт действует ещё четыре года, за которые он должен получить $ 74,5 млн.

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