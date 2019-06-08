«Хьюстон» и Д'Антони близки к подписанию нового контракта

31 мая стало известно, что «Хьюстон Рокетс» и главный тренер команды из Техаса Майк Д'Антони свернули переговоры о продлении сотрудничества. Специалиста не устраивало предложение боссов клуба.
Однако теперь появилась информация, что боссы клуба пошли навстречу Д'Антони и возобновили переговорный процесс. Более того, стороны уже близки к подписанию многолетнего контракта, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Тим Макмаен.
68-летний наставник возглавляет «Хьюстон» в течение трёх лет. В сезоне-2017/18 он выиграл регулярный чемпионат НБА с рекордным в истории организации соотношением побед и поражений — 65-17, а также дошёл до финала плей-офф Западной конференции, где уступил будущему чемпиону — «Голден Стэйт Уорриорз». В регулярных чемпионатах Д'Антони добыл с «Хьюстоном» 173 победы.
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