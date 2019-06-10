Др. Грин: я достаточно глуп, чтобы верить, что мы ещё можем победить

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что для его команды ещё не всё потеряно в финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (1-3).



«Я достаточно глуп, чтобы верить, что мы ещё можем победить», — приводит слова Дреймонда Грина The Athletic.



Ранее Грин подчёркивал, что он знает, что такое 3-1 в финале, и что для его команды ещё не всё потеряно. В финале Национальной баскетбольной ассоциации 2016 года «Голден Стэйт Уорриорз» вёл в противостоянии с «Кливленд Кавальерс», но в итоге проиграл серию со счётом 3-4.



Следующую, пятую игру финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс» проведут в Торонто на «Скотиабанк-Арене» завтра, 11 июня, начало — в 04:00 мск.