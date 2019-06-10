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Никита Курбанов — MVP плей-офф Единой лиги ВТБ

Никита Курбанов — MVP плей-офф Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Форвард ЦСКА Никита Курбанов был признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт турнира. В девяти матчах плей-офф россиянин набирал в среднем 8,7 очка, совершал 4,3 подбора, отдавал 2,1 передачи и набирал 12,8 балла за эффективность действий.

Победу в плей-офф Единой лиги ВТБ оформил московский ЦСКА, в финале в трёх матчах обыгравший подмосковные «Химки».

Напомним, в третьем матче финальной серии ЦСКА одержал победу и оформил чемпионский титул, выиграв серию со счётом 3-0. Итоговый счёт встречи — 80:62 (18:14, 25:14, 19:19, 18:15) в пользу ЦСКА.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кори Хиггинс, набравший 23 очка. В составе гостей отличился Вячеслав Зайцев, на счету которого 22 очка.

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