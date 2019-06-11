Дюрант не был готов к возвращению в пятом матче серии с «Торонто Рэпторс»

Ранним утром 11 июня мск в Торонто состоялся пятый матч финальной серии плей-офф НБА между «Торонто Рэпторс» и «Голден Стэйт Уорриорз». В этом матче впервые более чем за месяц на паркете появился форвард Кевин Дюрант, который залечивал травму правой голени.
Пробыв на площадке менее двух четвертей и набрав за это время 11 очков, Кевин покинул игру и больше не возвращался. Форвард усугубил травму. В «Голден Стэйт» опасаются, что у Дюранта разрыв ахиллова сухожилия.
Теперь же стало известно, что перед пятым матчем финальной серии Кевин был далёк от возвращения в строй, но всё же получил разрешение врачей сыграть, сообщает Yahoo Sports. Перед пятым матчем «Уорриорз» уступали в серии со счётом 1-3. Победа в пятом матче помогла «воинам» продлить финал.
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