Судьи допустили ошибку в пользу «Уорриорз» в концовке пятого матча с «Торонто»

НБА признала, что судьи допустили ошибку в пользу «Голден Стэйт Уорриорз» на последней минуте пятого матча финальной серии плей-офф с «Торонто Рэпторс», сообщает официальный сайт лиги. За 49 секунд до финальной сирены, когда «Голден Стэйт» вёл 106:103, его центровой Демаркус Казинс нарушил правила на совершавшем проход центровом соперника Марке Газоле, из-за чего тот промахнулся. Рефери не зафиксировали фол, в результате которого Газоль должен был исполнить два штрафных броска. В последовавшем затем владении «Уорриорз» мощный форвард Дрэймонд Грин допустил потерю.



Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 106:105. После неё они уступают в серии до четырёх побед одной из команд 2-3.

«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил разрыв в серии