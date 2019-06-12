Доневальд возглавит «Енисей»

Боб Доневальд станет новым главным тренером «Енисея», сообщают «Известия». Переговоры о подписании контракта находятся в завершающей стадии. Он сменит на этом посту Олега Окулова, возглавлявшего красноярцев в течение последних четырёх лет.



51-летний Доневальд работал с «Локомотивом-Кубань» заключительные два месяца минувшего сезона. Под его руководством команда одержала 5 побед при 6 поражениях и проиграла в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ «Зениту» со счётом 1-3.



Ранее американский специалист работал в НБА в тренерских штабах «Шарлотт Хорнетс» и «Кливленд Кавальерс». Кроме того, он возглавлял национальные сборные Украины и Китая, а также руководил рядом китайских клубов и командой G-лиги «Айова Энерджи».