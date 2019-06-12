Доневальд возглавит «Енисей»
Боб Доневальд станет новым главным тренером «Енисея», сообщают «Известия». Переговоры о подписании контракта находятся в завершающей стадии. Он сменит на этом посту Олега Окулова, возглавлявшего красноярцев в течение последних четырёх лет.
51-летний Доневальд работал с «Локомотивом-Кубань» заключительные два месяца минувшего сезона. Под его руководством команда одержала 5 побед при 6 поражениях и проиграла в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ «Зениту» со счётом 1-3.
Ранее американский специалист работал в НБА в тренерских штабах «Шарлотт Хорнетс» и «Кливленд Кавальерс». Кроме того, он возглавлял национальные сборные Украины и Китая, а также руководил рядом китайских клубов и командой G-лиги «Айова Энерджи».
- 12 июня 2019
-
13:01
-
12:47
-
12:25
-
11:55
-
11:45
-
11:33
-
10:49
-
10:23
-
09:44
-
09:34
-
09:23
-
00:34
- 11 июня 2019
-
23:58
-
22:36
-
21:27
-
20:18
-
19:52
-
18:32
-
17:14
-
16:05
-
12:45
-
12:26
-
12:00
-
12:00
-
11:37
-
11:18
-
11:02
-
10:49
-
10:30
-
09:54
-
09:44
-
09:32
-
09:00
-
08:16
-
06:43
Партнерский контент