«Нью-Йорк» планирует активно бороться за К. Леонарда

Руководство «Нью-Йорк Никс» в межсезонье намерено активно бороться за лёгкого форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда, сообщает SNY.tv.

Действующее соглашение Леонарда рассчитано до 30 июня 2020 года. Звёздный игрок сможет стать неограниченно свободным агентом уже по окончании нынешней кампании, если откажется от опции на следующий сезон.

По информации издания, «Нью-Йорк» не отказался от вариантов с подписанием контрактов с разыгрывающим защитником «Бостон Селтикс» Кайри Ирвингом и лёгким форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Кевином Дюрантом. «Никс» также по-прежнему заинтересованы в обмене лидера «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса.

«Нью-Йорк» завершил минувший регулярный чемпионат на последнем, 15-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 82 матчах команда Дэвида Физдейла одержала 17 побед и потерпела 65 поражений.