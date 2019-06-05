Стивен Эй Смит рассказал о планах Ирвинга и Дюранта

Журналист ESPN Стивен Эй Смит рассказал, где планируют продолжить карьеру разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг и лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант.

«Как мне стало известно, Ирвинг чётко дал понять представителям «Бруклин Нетс», что собирается продолжить карьеру в их команде, а не в «Нью-Йорк Никс».

Что касается Дюранта, то он не намерен переходить в «Бруклин». Скорее всего, Кевин подпишет контракт с «Никс», а затем попытается убедить Кайри объединиться, или он обратится за помощью к кому-то вроде Кембы Уокера.

Ещё один вариант — Кей Ди решит остаться в «Голден Стэйт». Но всё будет зависеть от результата финальной серии. Если «Уорриорз» снова станут чемпионами, он уйдёт», — сказал Смит в программе First Take.