«Нью-Йорк» воспользовался опцией и продлил контракт с Триром

Руководство «Нью-Йорк Никс» приняло решение воспользоваться опцией и продлило контракт с атакующим защитником команды Алонзо Триром, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. За следующий сезон баскетболист заработает $ 3,5 млн.

Трир выставлял кандидатуру на драфт НБА 2018 года, но не был выбран ни одной из команд. После он подписал контракт с фарм-клубом «Нью-Йорк Никс» «Вестчестер Никс» и выступал в Лиге развития. Зарекомендовав себя, он получил сначала двусторонний, а затем полноценный контракт с «Нью-Йорком».

Всего в регулярном чемпионате сезона-2018/19 он принял участие в 64 поединках (3 в старте), набирая в них 10,9 очка, собирая 3,1 подбора и совершая 1,9 передачи в среднем.