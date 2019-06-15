«Нью-Йорк» воспользовался опцией и продлил контракт с Триром
Руководство «Нью-Йорк Никс» приняло решение воспользоваться опцией и продлило контракт с атакующим защитником команды Алонзо Триром, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. За следующий сезон баскетболист заработает $ 3,5 млн.
Трир выставлял кандидатуру на драфт НБА 2018 года, но не был выбран ни одной из команд. После он подписал контракт с фарм-клубом «Нью-Йорк Никс» «Вестчестер Никс» и выступал в Лиге развития. Зарекомендовав себя, он получил сначала двусторонний, а затем полноценный контракт с «Нью-Йорком».
Всего в регулярном чемпионате сезона-2018/19 он принял участие в 64 поединках (3 в старте), набирая в них 10,9 очка, собирая 3,1 подбора и совершая 1,9 передачи в среднем.
- 15 июня 2019
-
00:52
- 14 июня 2019
-
23:13
-
22:34
-
21:39
-
20:39
-
19:40
-
18:55
-
17:09
-
15:31
-
13:02
-
12:46
-
12:31
-
12:21
-
12:08
-
11:55
-
11:47
-
11:38
-
11:02
-
10:43
-
10:41
-
10:01
-
09:49
-
09:45
-
09:36
-
09:26
-
09:15
-
08:12
-
07:41
-
06:49
-
02:16
-
00:53
-
00:46
- 13 июня 2019
-
23:20
-
22:49
-
21:28
Партнерский контент