Лэнгфорд покинет «Панатинаикос»

Американский защитник Кит Лэнгфорд намерен покинуть «Панатинаикос» в нынешнее межсезонье. Экс-игрока «Химок» и УНИКСа не устраивает его положение в команде.

«Мой план состоит в том, чтобы перейти в такую команду, где я снова стану самим собой. Я благодарен „Панатинаикосу“ за сезон, это было весело, но мне нужно стать самим собой, это всё, чего я хочу. Мне хочется завершить карьеру на своих условиях. Мне бы хотелось получать больше игрового времени, это самое главное. На профессиональном уровне я уже отыграл 14 сезонов, и в предыдущих 13 я никогда не играл по 11–15 минут», — приводит слова Лэнгфорда Eurohoops.

В минувшем сезоне Евролиги Кит принял участие в 25 матчах, набирая в них 9,9 очка, собирая 2,2 подбора и совершая 1,1 передачи в среднем.