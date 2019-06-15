«Лейкерс» заинтересованы в Фэйворсе

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересовано в услугах тяжёлого форварда «Юты Джаз» Деррика Фэйворса, сообщает TalkBasket. В калифорнийском клубе считают, что манера игры Фэйворса отлично подходит под стиль игры лидера команды Леброна Джеймса.
Согласно контракту игрока, «Юта Джаз» имеет опцию на следующий сезон. В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Фэйворс принял участие в 76 поединках (70 — в старте), набирая в них 11,8 очка, собирая 7,4 подбора и совершая 1,2 передачи в среднем. В плей-офф статистика игрока составляла 11,8 очка и 7,4 подбора в пяти матчах в среднем.
27-летний баскетболист провёл уже 9 сезонов в НБА и практически всю профессиональную карьеру провёл в составе «Юты Джаз». В первый год в НБА он провёл половину сезона в «Нью-Джерси Нетс», после чего стал игроком «Юты».
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