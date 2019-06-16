Маркович: «Химки» должны быть довольны тем, как закончили сезон

Защитник «Химок» Стефан Маркович подвёл итоги сезона. По словам серба, с учётом многочисленных травм, команда должна быть довольна добытым результатом.
«В Евролиге мы хотели попасть в восьмёрку лучших команд, но не смогли. С другой стороны, в Евролигу мы попали и на следующий сезон. Это будет третий год подряд, большой результат для клуба, особенно если брать участие в Лиге ВТБ, где много команд, которые хотят занять это место. Рады, что добились такого результата.
В Евролиге у нас было много проблем, вызванных травмами. Команда надолго потеряла нескольких игроков: Швед выбыл на три месяца, после чего травмировался Энтони Гилл. Учитывая эти обстоятельства, мы должны быть довольны тем, как закончили сезон. В финале Лиги ВТБ боролись с ЦСКА, насколько хватило сил", — приводит слова баскетболиста официальный сайт «Химок».
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