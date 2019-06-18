Хорфорд отказался от опции продления контракта с «Бостоном»

Центровой «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд принял решение отказаться от опции продления контракта с нынешним клубом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. За следующий сезон он должен был заработать $ 30,1 млн. Таким образом, баскетболист станет свободным агентом.

Ожидается, что Хорфорд и руководство «Бостона» вскоре начнут обсуждение нового контракта.

33-летний Хорфорд защищает цвета «Бостон Селтикс» с 2016 года. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 68 матчах, набирая в них 13,6 очка, собирая 6,7 подбора и совершая 4,2 передачи и 1,3 блок-шота в среднем.

В плей-офф статистика игрока составляла 13,9 очка, 9,0 подбора и 4,4 передачи в среднем в 9 поединках.