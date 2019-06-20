«Детройт» обменял Луэра в «Милуоки» на Снелла и 30-й пик драфта

Боссы «Детройт Пистонс» согласились обменять мощного форварда Джона Луэра в «Милуоки Бакс». За 30-летнего игрока клуб из штата Висконсин отдаст атакующего защитника Тони Снелла и право выбора под общим 30-м номером на предстоящем драфте Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает журналист Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
В сезоне-2018/19 Луэр принял участие в 41 встрече регулярного чемпионата. Мощный форвард в среднем набирал 3,8 очка, собирал 2,4 подбора, отдавал 0,3 передачи, а также совершал 0,3 перехвата и 0,1 блок-шота за 9,8 минуты.
Снелл в минувшей «регулярке» сыграл в 74 матчах. Средние показатели 27-летнего баскетболиста составили 6,0 очка, 2,1 подбора, 0,9 передачи, 0,4 перехвата и 0,2 блок-шота за 17,6 минуты.
- 20 июня 2019
-
10:34
-
10:04
-
09:39
-
00:14
- 19 июня 2019
-
22:50
-
21:46
-
20:03
-
19:04
-
17:37
-
15:32
-
13:26
-
13:04
-
12:45
-
12:01
-
11:38
-
11:23
-
11:00
-
10:37
-
10:27
-
10:02
-
09:48
-
09:27
-
08:23
-
00:29
-
00:16
- 18 июня 2019
-
23:22
-
22:42
-
21:47
-
20:31
-
19:10
-
18:12
-
17:21
-
17:12
-
17:05
-
16:11