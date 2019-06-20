«Детройт» обменял Луэра в «Милуоки» на Снелла и 30-й пик драфта

Боссы «Детройт Пистонс» согласились обменять мощного форварда Джона Луэра в «Милуоки Бакс». За 30-летнего игрока клуб из штата Висконсин отдаст атакующего защитника Тони Снелла и право выбора под общим 30-м номером на предстоящем драфте Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает журналист Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

В сезоне-2018/19 Луэр принял участие в 41 встрече регулярного чемпионата. Мощный форвард в среднем набирал 3,8 очка, собирал 2,4 подбора, отдавал 0,3 передачи, а также совершал 0,3 перехвата и 0,1 блок-шота за 9,8 минуты.

Снелл в минувшей «регулярке» сыграл в 74 матчах. Средние показатели 27-летнего баскетболиста составили 6,0 очка, 2,1 подбора, 0,9 передачи, 0,4 перехвата и 0,2 блок-шота за 17,6 минуты.