«Астана» продлила контракт с Дмитрием Гавриловым

Баскетбольный клуб «Астана» объявил о продлении контракта с Дмитрием Гавриловым на сезон-2019/20, сообщает официальный сайт клуба.
Гаврилов является воспитанником алма-атинского ЦСКА, в составе которого начал профессиональную карьеру в сезоне-2006/07. Следующий сезон провёл за «Барсов Атырау», после чего на год вернулся в ЦСКА. В 2009 году дебютировал в составе Национальной сборной Казахстана в рамках розыгрыша чемпионата Азии 2009 года. В сезоне-2009/10 выступал за столичных «Тигров Астаны», в составе которых принял участие в розыгрыше «Кубка Джонса». Затем вернулся в Алма-Ату и провёл очередной сезон за ЦСКА, вместе с которым принял участие в V Всемирных играх среди военнослужащих (CISM) в Рио-де-Жанейро.В 2011 году перебрался на запад Казахстана, где отыграл два сезона за «Барсов» — 2011-2012 и 2015-2016, а в сезоне-2012/13 защищал цвета актауского «Каспия». С 2016 года выступает за «Астану».
В прошедшем сезоне Дмитрий стал лидером Национальной лиги и Кубка Казахстана по реализации двухочковых, преодолев рубеж в 75%. В рамках квалификации на чемпионат мира провёл все 12 матчей за сборную, набирая в среднем по 5 очков за матч.
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