Капела планирует летом выступить за сборную Швейцарии

Центровой «Хьюстон Рокетс» Клинт Капела намерен помочь национальной сборной Швейцарии нынешним летом, когда команда примет участие в матчах предварительного раунда квалификации Евробаскета-2021. В течение трёх недель августа швейцарцам предстоит провести по два матча с соперниками из Исландии и Португалии.

«Рад вернуться в сборную Швейцарии. Эта страна дорога моему сердцу. Швейцарский баскетбол в последние годы совершил невероятный прогресс во всех аспектах. Должен сказать, что возвращение в стан сборной наполняет меня радостью», — приводит слова центрового Clutch Points.

Капела — уроженец Женевы. В 2014 году он был выбран на драфте под 21-м номером командой «Хьюстон Рокетс». В регулярном чемпионате сезона-2018/19 он принял участие в 67 матчах, набирая в них 16,6 очка и собирая 12,7 подбора в среднем.