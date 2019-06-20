Капела планирует летом выступить за сборную Швейцарии

Центровой «Хьюстон Рокетс» Клинт Капела намерен помочь национальной сборной Швейцарии нынешним летом, когда команда примет участие в матчах предварительного раунда квалификации Евробаскета-2021. В течение трёх недель августа швейцарцам предстоит провести по два матча с соперниками из Исландии и Португалии.
«Рад вернуться в сборную Швейцарии. Эта страна дорога моему сердцу. Швейцарский баскетбол в последние годы совершил невероятный прогресс во всех аспектах. Должен сказать, что возвращение в стан сборной наполняет меня радостью», — приводит слова центрового Clutch Points.
Капела — уроженец Женевы. В 2014 году он был выбран на драфте под 21-м номером командой «Хьюстон Рокетс». В регулярном чемпионате сезона-2018/19 он принял участие в 67 матчах, набирая в них 16,6 очка и собирая 12,7 подбора в среднем.
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