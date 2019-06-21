«Миннесота» обменяла Шарича в «Финикс» на шестой номер драфта-2019

«Миннесота Тимбервулвз» обменял мощного форварда Дарио Шарича и 11-й номер драфта 2019 года в «Финикс Санс» на шестой номер драфта, сообщает ESPN. Изначально «Миннесота» пыталась заполучить четвёртый или пятый номер драфта. Официально сделка может быть оформлена не ранее 6 июля.



В итоге под шестым номером был выбран атакующий защитник университета Техас Тек Джерретт Калвер, а под 11-м – форвард университета Северной Каролины Кэмерон Джонсон.



25-летний Шарич перешёл в «Миннесоту» по ходу нынешнего сезона из «Филадельфия Сиксерс» в рамках обмена с участием атакующего защитника Джимми Батлера. В минувшем регулярном чемпионате он набирал по 10,6 очка и совершал по 5,6 подбора за 25 минут в среднем за игру.